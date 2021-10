Wurst-Wirsing-Strudel

per Mail teilen

Portionen: 4 Koch/Köchin: Holger Maier, Harxheimer Weinstube, Harxheim

Zutaten

Frühlingsrollenteig (Tiefkühl) oder Filoteig (in guten Supermärkten oder in türkischen Geschäften)

320 g Blutwurst

320 g Leberwurst

¼ Wirsingkopf

1 Zwiebel

Butterschmalz

Für die Senfsoße:

100 ml Rinderfond oder Gemüsefond

100 ml Weißwein

2 Schalotten

100 ml Crème fraîche

2 EL grobkörniger Senf

Zubereitung

Zwiebeln schälen, in Ringe schneiden und dünsten. Wirsing in feine Streifen schneiden und in Salzwasser blanchieren.

4 Strudelteigplatten ausbreiten, nach 5 Minuten sind sie aufgetaut. In die Mitte Wirsing, gedünstete Zwiebeln und je eine Scheibe (80 g) Blut- und Leberwurst geben. Den Strudel wie ein Paket packen und in einer beschichteten Pfanne ohne Fett von beiden Seiten anbraten. Anschließend bei 180°C rund 15 Minuten im Ofen backen.

Dazu passt sehr gut eine körnige Senfsoße. Hierfür die Schalotten kleinschneiden und in Butter andünsten, mit Rinderfond ablöschen, Weißwein und Crème fraîche angießen. Dann den grobkörnigen Senf unterrühren.

