per Mail teilen

Koch/Köchin: Stefan Pohl, Winningen

SWR Alexandra Daub

Zutaten:

800 g Welsfilet

8 Dörrfleischscheiben

400 g geschälte Kartoffeln

400 g Sauerkraut

100 g geriebener Käse

100 g Butter

1 Zitrone

Salz, Pfeffer, Muskatnuss

Zubereitung:

Die Kartoffeln mit Wasser und etwas Salz kochen.

Welsfilet in 200 g-Stücke schneiden, würzen und mit je zwei Scheiben Dörrfleisch umwickeln. In Mehl wenden und in einer Pfanne bei mittlerer Hitze vorsichtig braten.

Wenn die Kartoffeln gar sind, Wasser abschütten und mit einem Stampfer zerkleinern. Mit Muskat und eventuell Salz etwas nachwürzen.

In eine gebutterte Form drücken, darauf das Sauerkraut verteilen und mit dem geriebenen Käse bestreuen. Das Ganze für rund zehn Minuten bei 180°C in den Backofen geben.

Den Auflauf in die Mitte des Tellers portionieren, Welsfilet an die Seite legen. Restliche Butter in der Pfanne braun werden lassen und den Saft der Zitrone hinzugeben. Das Ganze leicht über den Fisch verteilen.

Übersicht aller SWR Rezepte