Asiatisch, exotisch, schnell - Putengeschnetzeltes in Zitronengrasrahm

Einfach zubereitet, aber mit Aha-Effekt: Das Putengeschnetzelte von SWR4 Koch Jörg Ilzhöfer verwöhnt den Gaumen mit einem Hauch asiatischer Exotik. Kokosmilch und Zitronengras sind das Geheimnis der Soße, die optimal zu dem bekömmlichen Fleisch passt.

Portionen: 4 Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Jörg Ilzhöfer

Zutatenliste für Putengeschnetzeltes:

2 TL Butterschmalz

2-3 EL Zwiebelwürfel

450 g Putenbrust, in circa 5mm dicke Streifen geschnitten

0,2 l Sahne

0,2 l Kokosmilch

1 Stange Zitronengras

1 Aubergine, klein in Würfel geschnitten

200 g Kirschtomaten (halbiert)

3 EL Mandelsplitter

Salz

Pfeffer

Worchestershiresauce

Eventuell etwas Brühe

Schritt für Schritt-Anleitung mit Bildern

Zubereitung der Putenbrust

Die Putenbrust in Streifen schneiden. Das Butterschmalz in einer Pfanne erhitzen, das Fleisch zugeben und kurz anbraten. Dann aus der Pfanne nehmen, zur Seite stellen und warmhalten. Bei größeren Mengen: Immer so viel in die Pfanne geben, dass nur der Boden bedeckt ist.

Der Varianten-Tipp Statt Pute können Sie auch Hühnerbrust, Schweine- oder Kalbfleisch verwenden. Wichtig auch: Schneiden Sie Geflügel immer auf einem eigenen Brett , das für nichts anderes vorgesehen ist!

Zubereitung der Soße mit Zitronengras

Danach die Zwiebelwürfel in derselben Pfanne ebenfalls in Butterschmalz leicht glasig anschwitzen. Die Aubergine in kleine Stücke schneiden und mitbraten. Mit dem Großteil der Sahne und der Kokosmilch ablöschen. Die Zitronengras-Stange mit einem Messerrücken mehrmals anschlagen, in circa 2 cm große Stücke schneiden und in den Soßenansatz geben.

Zitronengras unbedingt weichklopfen! Wenn es mit anderen Zutaten in eine Pfanne kommt und später wieder entfernt werden soll, empfiehlt es sich den Stängel platt zu klopfen. Nur so kann sich das Aroma entfalten, weil sich das ätherische Öl besser löst.

Der Einkaufs-Tipp Frisches Zitronengras bekommen Sie inzwischen in gut sortierten Supermärkten, Feinkostgeschäften und Gemüseläden. Oder aber in Asia-Shops, dort ist Zitronengras meistens besonders frisch und preiswert. Bei Zitronengras gilt die Devise: Je kleiner, desto zarter. Große, ältere Pflanzen werden leicht strohig. Frisches Zitronengras hält sich auch mehrere Wochen lang, wenn Sie die Stangen in Zeitungspapier einwickeln und sie im Gemüsefach des Kühlschranks aufbewahren.

Die Soße um circa ein Drittel einköcheln lassen – abschmecken. Mit der restlichen Sahne auffüllen und wenn gewünscht noch einen Schluck Brühe zugeben.

Endspurt zum Putengeschnetzelten

In einer zweiten Pfanne die Mandelsplitter ohne Fett goldgelb anrösten. Aus der Pfanne nehmen und auf die Seite stellen. Jetzt die Fleischstücke gemeinsam mit den halbierten Kirschtomaten und den Mandelsplittern in die Soße geben, nochmals fein abschmecken – mit etwas Puderzucker. Gemeinsam mit Reis servieren, dunkler Wildreis sieht besonders schön aus. Oder auch einfach ein frisches Brot dazu genießen.

Das Rezept zum Herunterladen

Übersicht aller SWR Rezepte