Koch/Köchin: Gérard Bastien, Kaiserslautern

SWR Katja Even

Zutaten:

Äpfel (wahlweise auch mit Zwetschgen gemischt), so viele, wie roh und ungeschält in die vorgesehene Quiche- oder Tarteform passen (Durchmesser zwischen 20 und 30 Zentimeter)

100 g Zucker

2-3 EL Wasser

Blätterteig (tiefgefroren), Auftauzeit: ca. 1 Stunde

nach Geschmack: 1 Messerspitze Zimt

Zubereitung:

Äpfel schälen, in Viertel schneiden, Zwetschgen vierteln. Zucker mit etwas Wasser in eine Pfanne geben und mit gleichmäßiger Hitze karamellisieren lassen.

Äpfel und Zwetschgen zugeben und ziehen lassen bis die Karamellsoße flüssig ist und das Obst damit überzogen ist. Je nach Geschmack eine Messerspitze Zimt hinzugeben.

Zuerst das Obst in die gefettete Tarteform geben. Die aufgetaute Teigplatte Blätterteig ausrollen, über das in der Tarteform befindliche Obst legen und am Rand andrücken. In der Mitte der Tarte mit einem Messer ein kleines Loch in den Teig schneiden, damit beim Backen der heiße Dampf entweichen kann.

Im Ofen etwa 30 Minuten bei 150°C (Umluft) backen. Nach dem Backen die Tarte mit einem Messer vorsichtig vom Rand der Tarteform lösen und noch heiß am besten auf ein Blech stürzen, kein Kuchengitter. Beim Stürzen der Tarte läuft Saft aus!

Tipps von SWR4 Kochexpertin Eva Eppard Französische Küche ist der Ursprung auch der deutschen Küche. Viele Fachbegriffe rund ums Kochen sind französisch (der Gourmet, blanchieren, tranchieren). Klassisch französisch ist zum Beispiel die Velouté, eine weiße Grundsoße. Dazu schwitzt man Zwiebeln in Butter an, löscht das mit Weißwein ab, dann gibt man die Roux blanc dazu, also eine Mischung aus Mehl und Fett und füllt das mit Brühe auf. Rheinzander mit Leber- oder Blutwurstkruste und dazu Rahmkraut - das ist eine tolle Mischung aus regionaler und französischer Küche.

