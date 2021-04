Wer zum Start in den Mai ein besonderes Erfrischungsgetränk auf den Tisch bringen möchte, für den haben wir einen Tipp: Maibowle mit Waldmeister selbst gemacht!

Koch/Köchin: Eva Eppard

Zutaten

Ein Bund Waldmeister (auch Maikraut genannt)

2 Limetten

1 Orange

Mineralwasser

Zucker

Sekt

Riesling

Zubereitung

Zuerst geben Sie Riesling und Zucker in ein Gefäß. Die Mengen kann jeder selbst bestimmen, am Besten schmecken Sie zwischendurch immer mal wieder ab. Die Limetten werden in Hälften geschnitten, ausgepresst und in den Sud gelegt. Von der Orange wird nur der Saft dazu gepresst. Jetzt kommt noch Mineralwasser rein.

Danach wird noch das Maikraut eine Weile in den Sud gehängt und ziehen gelassen, das sorgt für den Waldmeister-Geschmack.

Am besten nimmt man angetrocknetes Maikraut, das idealerweise am Vortag geschnitten wurde. Mit getrocknetem Waldmeister muss die Bowle etwa drei bis vier Stunden ziehen, bei frischem wären sechs Stunden nötig. Zum Schluss kommt der Sekt hinzu und fertig ist die Maibowle.

Wer auf Alkohol verzichten möchte, kann statt des Rieslings Traubensaft, Orangensaft oder einen Traubensecco nehmen - der sprudelt auch sehr schön!

