Koch/Köchin: Benjamin Hyttrek in Stebach

SWR Märte Burmeister

Zutaten:

500 g altes Weißbrot

400 g Emmentaler oder Appenzeller (oder anderer würziger Käse)

200 ml Weißwein

1 Zwiebel

1 l Rinderbrühe

Petersilie, Schnittlauch

Butter

Salz, Pfeffer

Das Brot mit dem Käse in einen Topf geben und mit aufgekochter Rinderbrühe übergießen, dann etwa eine halbe Stunde ziehen lassen. Danach aufkochen und pürieren. Wenn die Suppe zu dickflüssig ist, noch mit etwas Wasser verdünnen. Mit Salz und Pfeffer würzen.

Zwiebeln in Ringe schneiden und in einer Pfanne in Butter goldbraun braten. Als Einlage in die Suppe geben.

Die Kräuter kleinhacken und vor dem Servieren auf die Suppe streuen.

Tipps von SWR4 Kochexpertin Eva Eppard Man kann Brot als Füllung für einen Braten verwenden. Dann hat man die Sättigungsbeilage gleich dabei. Man kann daraus natürlich Semmelknödel machen. Besonders lecker sind Spinatknödel: Dazu altes Brot oder Brötchen in Würfel schneiden, Zwiebeln anschwitzen, mit Milch ablöschen, mit Salz, Pfeffer, Muskat würzen, über das Brot gießen und ziehen lassen. Dann Blattspinat, zwei ganze Eier dazugeben und durchkneten. Eventuell noch etwas Paniermehl untermischen. Knödel formen und in Salzwasser kochen. Dazu passt eine helle Soße mit Parmesan oder eine Tomatensoße.

