Deftige Hausmannskost, die satt macht und schmeckt: knusprig gebratene Schupfnudeln mit herzhaftem Specksauerkraut. SWR4 Koch Jörg Ilzhöfer macht die Kartoffelnudeln selbstverständlich selbst. In einer großen Pfanne serviert, sind die Kraut-Schupfnudeln auch ein herzhaftes Party-Essen!

Portionen: 4 Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Jörg Ilzhöfer

Zutaten für das Kraut:

5 EL Butter

2 große Zwiebeln (geschält, in mittlere Würfel geschnitten)

100 g Speckwürfel

300-400 g Sauerkraut (aus der Dose, mild)

2 Lorbeerblätter

1,5 EL Zucker

100 ml Brühe

50 ml Apfelsaft

Salz

Pfeffer

Muskat (frisch gerieben)

Petersilie (frisch gehackt)

Zutaten für die Schupfnudeln:

1 kg Kartoffeln (festkochend, gekocht, geschält vom Vortag)

300 g Mehl (oder Halbe/Halbe: Type 405 und Type 405 doppelgriffig Instantmehl)

2-3 Eier

Salz

weißer Pfeffer

Muskat

Öl

Schnittlauch

Zubereitung des Krauts

Gut zweieinhalb Esslöffel Butter in einem Topf erhitzen. Die Zwiebel- und Speckwürfel darin anschwitzen. Das Sauerkraut dazugeben.

Sauerkraut gut ausdrücken Tipp: Wenn Sie Sauerkraut aus dem Glas oder aus der Dose verwenden, sollten sie dieses vor dem Anbraten gut ausdrücken.

Nun mit den Gewürzen, also die Lorbeerblätter, den Zucker, Salz, Pfeffer, Muskat abschmecken und mit Brühe und den Apfelsaft auffüllen.

Fruchtiges Sauerkraut Tipp: Apfelsaft verleiht dem Kraut eine fruchtige Frische und nimmt auch ein wenig die Säure.

Das Kraut zirka 30 bis 40 Minuten köcheln lassen und fein abschmecken.

Zubereitung der Schupfnudeln

Kartoffeln am Vortag kochen Tipp: Die Kartoffel müssen unbedingt am Vortag gekocht und kühl gelagert werden. Nur so entwickelt sich genug Stärke.

Die Kartoffeln durch eine Presse drücken und mit dem Mehl, den Eiern und den Gewürzen – am besten mit der Hand – gut vermengen.

Mehl entzieht Feuchtigkeit Tipp: Wenn die Kartoffeln noch zu feucht sind, können Sie noch etwas Mehl dazu geben. Das doppelgriffige Mehl ist gröber und gibt deshalb mehr Halt.

Formen Sie aus der Kartoffelmasse eine zirka zwei Zentimeter breite "Wurst" und teilen Sie diese in zirka anderthalb Zentimeter große Stücke ab. Etwas Mehl auf die Hände geben und in eine längliche Form drehen ("schupfen" – was so viel bedeutet wie wegstoßen).

Die Schupfnudeln anschließend in kochendes gesalzenes Wasser legen, die Hitze zurückschalten und noch fünf bis acht Minuten ziehen lassen. Dann in kaltem Wasser abschrecken – der Garprozess wird so sofort unterbrochen – und trocknen.

Schupfnudeln einfrieren Tipp: Schupfnudeln können Sie auch einfrieren. Zum Auftauen über Nacht in den Kühlschrank legen.

Die restliche Butter in einer Pfanne erhitzen und darin die Schupfnudeln von allen Seiten goldgelb anbraten. Zum Schluss das Kraut vorsichtig unterheben und heiß servieren. Etwas frisch gehackte Petersilie noch darüber – lecker!

