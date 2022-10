Olivias Lieblingskuchen: Schokokuchen aus Amerika - Texas Sheet Cake

per Mail teilen

Der Schokokuchen ist eine Kombination aus fluffigem Teig und cremigem Schokoguss. Es ist das Lieblingskuchen-Rezept unserer SWR4 Moderatorin Olivia Powell. Der Schokoladenrührkuchen aus den Südstaaten hat übrigens mit Texas nur so viel zu tun – es handelt sich um einen Kuchen der Größe Texas.

Schwierigkeitsgrad: mittel Koch/Köchin: Joachim Habiger

Zutaten für den Schokoteig:

450 g Mehl

300 g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

1 TL Backpulver

250 g Butter

35 g Kakao

120 ml Buttermilch

230 ml heißes Wasser

2 Eier

1 Prise Salz

Zutaten für die Ganache:

200 ml Schlagsahne

200 g Zartbitterschokolade (grob gehackt)

TL Vanillezucker

Außerdem:

Für die Deko: Ganze Walnüsse

Backrahmen rechteckig 42x29cm (Haushaltskuchenform)

Zubereitung der Ganache:

Die Schlagsahne aufkochen und vom Herd nehmen. Danach die heiße Sahne zu der Schokolade geben, schmelzen lassen und langsam von innen heraus verrühren.

Tipp: Ganache Grundrezept Immer die Sahne zur Schokolade dazu geben – nicht anders herum. So gibt es mehr Glanz.

Je nach Geschmack Zucker oder Vanillezucker dazugeben.

Tipp: Ganache aufschlagen Um die Ganache aufschlagen zu können, muss sie komplett ausgekühlt sein, das dauert zirka zwei Stunden im Kühlschrank.

Anschließend mit dem Mixer fluffig schlagen.

Tipp: Wann Ganache auf Kuchen? Sie können die Ganache aber auch kompakt auf den Kuchen geben, ohne sie vorher aufzuschlagen. Dann wird das Ganze ein bisschen schwerer.

Den Schokoteig zubereiten:

Das gesiebte Mehl, Zucker, Vanillezucker, Backpulver und Salz vermengen. Die Butter in einem mittelgroßen Topf auf dem Herd schmelzen und den Kakao dazu mischen.

Nun das Wasser dazugeben und zirka 30 Sekunden sprudelnd kochen lassen. Dann vom Herd nehmen und zirka fünf Minuten leicht abkühlen. Die Mehlmischung in die Masse geben und kurz durchrühren.

In einer separaten Schale Buttermilch und Eier verrühren und anschließend in die Schokoladenmasse geben. Kurz (!) rühren, bis alles gut durchmischt ist, in die gefettete Backform geben und bei 175 Grad zirka 20 Minuten backen.

Tipp: Wann ist der Kuchen fertig? Nach 20 Minuten die Garprobe mit dem Holz-Stäbchen machen. Wenn beim Herausziehen noch Teigreste am Holz-Stäbchen kleben, muss der Kuchen noch im Ofen bleiben. Ist das Holz-Stäbchen sauber, dann ist der Kuchen fertig.

Wenn der Kuchen gar ist, auskühlen lassen und abschließend die aufgeschlagene Ganache und die Walnuss-Hälften darauf verteilen. Den Kuchen in kleine Vierecke schneiden und servieren. Guten Appetit!

