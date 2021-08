per Mail teilen

Fruchtig und süß: Kombiniert mit Mandeln und Schoko führt das Mangokuchen-Rezept unseres SWR4 Backexperten Joachim Habiger mitten hinein in eine karibische Nacht! Fehlen nur noch Palmen, Sand, Sonne und ein Liegestuhl!

Schwierigkeitsgrad: mittel Koch/Köchin: Joachim Habiger

Für die Mandelcreme:

2 reife Mangos

2 EL Speisestärke

2 Eigelb

4 EL Sahne

1/2 Vanilleschote

150 ml Milch

2 EL Zucker

60 g Puderzucker

60 g gemahlene Mandeln

60 g weiche Butter

2 cl weißer Rum

3 EL Weizenmehl

Für den Schokoladenboden:

140 g dunkle Schokolade

250 g Butter

160 g Zucker

3 Eier

1 Msp Salz

120 g gemahlene Mandeln

200 g Weizenmehl

2 EL Kakaopulver

1 gestrichener TL Backpulver

2 cl weißer Rum

Außerdem:

Backring (20 cm Durchmesser)

Springform (26 cm Durchmesser)

100 g Aprikosenmarmelade

Minze- oder Melissenblättchen

Die wichtigsten Schritte in Bildern

Die Früchtezubereitung:

Die Mangos schälen und das Fruchtfleisch vom Stein schneiden. Die Hälfte davon in dünne Scheiben schneiden und für die Garnitur zur Seite stellen. Die andere Hälfte würfeln.

Die Mandelcreme-Zubereitung:

Für die Mandelcreme die Vanilleschote längs aufschlitzen und das Mark herauskratzen. Die Speisestärke mit der Sahne und den Eigelb verrühren. Die Milch mit dem Zucker, dem Puderzucker und dem Vanillemark in einen Topf geben und kurz aufkochen. Die angerührte Stärke hinzufügen und unter Rühren erneut aufkochen. Danach die Butter unterrühren, das Mehl und die Mandeln sowie den Rum hinzufügen und zusammen mit den Mango-Würfeln gut unterheben. Diese Creme in einen 20-Zentimeter-Ring oder eine Form geben. Für zwei Stunden in den Froster stellen.

Mein Tipp: Wenn Sie keinen Backring (in dieser Größe) haben, können Sie die Masse auch rund auf ein Backpapier aufstreichen (in ähnlichem Umfang) und dann frosten.

Der Schokoladenboden:

Die Schokolade schmelzen, Butter mit Zucker und Salz aufschlagen und nach und nach die Eier dazu geben. Die geschmolzene Schokolade und die Mandeln unterziehen. Das Mehl mit Kakao und Backpulver mischen, sieben und mit dem Rum unter den Teig ziehen.

Zwei Drittel des Schokoladenteiges in eine gefettete Springform mit einem Küchenspatel streichen und die gefrorene Mandelcreme bis zum Rand in den Teig eindrücken. Den restlichen Schokoladenteig auf der Mandelcreme verteilen und glattstreichen.

Mein Tipp: Den Schokoladen-Rührteig vorsichtig aufstreichen, falls die Mandel-Mango-Creme nicht fest genug gefroren ist. Sonst verbindet sie sich zu sehr mit dem Teig.

In den vorgeheizten Ofen geben und für 45 Minuten backen.

Die Fertigstellung:

Den abgekühlten Kuchen mit der erwärmten Aprikosenmarmelade ringsherum bestreichen und mit den restlichen Mangostreifen garnieren. Zum Schluss mit ein paar Blättern Melisse oder Minze dekorieren.

Backzeit: 45 Minuten bei 190 Grad (Ober-/Unterhitze)

