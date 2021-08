Die kleinen Kuchenwürfel in einer Hülle aus Schokolade und Kokos sind ein beliebter Nachtisch aus dem Balkan. SWR4 Backexperte Joachim Habiger zeigt Ihnen, wie Sie die saftige Leckerei einfach und schnell zubereiten. Viel Spaß und guten Appetit!

Zubereitungszeit: Backzeit: ca. 25 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Joachim Habiger

Für die Sandmasse:

50 g Butter in Stücken

250 g Zucker

2 Päckchen Vanillezucker

2 Eier

300 g Mehl

1/2 Päckchen Backpulver

140 ml Milch

Für den Überzug:

300 g Zucker

190 ml Milch

200 g Blockschokolade, zartbitter

200 g weiche Butter

2 Packungen Kokosraspel

Außerdem:

1 rechteckige Backform (z.B. Brownieform)

Holzspieße

Schoko-Kokos-Würfel Cupavci – die wichtigsten Schritte in Bildern

Zubereitung der Kokoswürfel aus Sandkuchenteig

1. Zuerst die Butter mit dem Zucker und dem Vanillezucker schaumig schlagen.

2. Die Eier einzeln dazu geben und weiter gut aufschlagen. Dann das Mehl und das Backpulver dazugeben und abschließend die Milch einrühren.

Tipps: Schlagen Sie die Butter gut auf, dann kommt Luft mit hinein und der Teig wird schön locker! Verarbeiten Sie die Zutaten in dieser Reihenfolge, damit die Eimasse nicht gerinnt!

3. Dann wird der Teig in eine eckige, gefettete Brownie-Form gefüllt (Größe 40x30 Zentimeter). Bei 180 Grad etwa 25 Minuten backen und danach in der Form abkühlen lassen.

4. Unterdessen die Schokolade mit dem Zucker und der Milch in einem Wasserbad schmelzen. Oder die Milch mit dem Zucker erwärmen und die Schokoladenstücke einrühren. Die Masse etwas abkühlen lassen und anschließend die Butter unterheben.

5. Die gebackene Sandmasse in kleine Vierecke (ca. vier Zentimeter Kantenlänge) schneiden. Die Kokosraspel in einen tiefen Teller geben. Die Kuchen-Würfel zuerst in der flüssigen Schokolade wenden und dann in den Kokosraspeln.

Tipp: Die Schokoladenglasur gut abtropfen auf einem Gitter lassen! Sonst bekommen Sie beim Essen „Schokofinger“! Verwenden Sie zum Eintauchen einen Holzspieß, auf dem Sie die Kuchenstücke befestigen.

Backzeit: Circa 25 Minuten bei 180 Grad (Ober-/Unterhitze)

Rezept zum Herunterladen: Kokos-Schoko-Würfel Cupavci

