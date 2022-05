per Mail teilen

Spitzkohl in feine Streifen schneiden oder hobeln, kurz in der Pfanne in Olivenöl anschwitzen.

Dann in einer separaten Pfanne gewürfelte Chorizo-Wurst anschwitzen und diese dann mit dem ausgetretenen Fett zum Spitzkohl geben.

Das Ganze mit etwas Weißweinessig ablöschen, mit Pfeffer und Salz und wenig Zucker abschmecken. Noch einen Spritzer Zitrone dazugeben.

Nach Belieben einen Löffeln Schmand darübergeben und mit dem Pfanneninhalt vermischen. Am besten direkt lauwarm servieren.