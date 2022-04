Weißen Spargel schälen, in 12 bis 15 Minuten in Wasser mit Zucker und Salz bissfest garen. Den Spargel dann in schmale Streifen, die Erdbeeren in dünne Scheiben schneiden.

Eine Vinaigrette aus Himbeeressig oder Weißweinessig mit etwas Zucker oder Honig zubereiten.

Wer möchte, kann noch wenig kleingewürfelte Schalotten daruntermischen und den Salat mit grünen Pfefferkörnern würzen.

Diesen Salat gekühlt mit etwas Blattsalat servieren. Dazu passt ein frisch geröstetes Weißbrot mit Zitronenbutter.