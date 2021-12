per Mail teilen

Für die Marmor-Waffeln zunächst einen Teig herstellen aus:

3 Eiern, 125 g Zucker, 125 g Butter, 250 g hellem Mehl sowie 250 ml Milch.

Den Teig in zwei Teile teilen und in die eine Hälfte etwas Kakaopulver mischen, so dass der Teig dunkel wird.

Jeweils für eine Waffel hellen und dunklen Teig auf das heiße Waffeleisen geben und backen.

Mit Puderzucker bestäuben und zum Beispiel mit heißen Kirschen servieren.