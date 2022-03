Curry mit buntem Gemüse

per Mail teilen

Hartes Gemüse, wie Karotten, Kohlrabi, Blumenkohl, Zuckerschoten, Broccoli in Würfel schneiden, beziehungsweise in kleine Röschen teilen.

Kokosmilch (Dose) mit geriebenem Ingwer, Chili (Pulver oder frisch in kleinen Stücken) und gepresstem Knoblauch in einem Topf aufkochen lassen.

Currypulver (Menge nach Belieben) dazugeben, ebenso einen Spritzer Limettensaft. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Dann das Gemüse in dieser Soße garkochen.

Wer will, kann dieses Curry noch mit Huhn oder Fisch verfeinern.

Tipp: In der asiatischen Küche werden Kaffirlimettenblätter oder kleingeschnittenes Zitronengras in die Soße mit eingelegt. Beides bekommt man im Asialaden oder in gut sortieren Supermärkten.