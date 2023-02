Schinken-Käse-Krapfen

per Mail teilen

Koch/Köchin: Benjamin Hyttrek, Stehbach

SWR Märte Burmeister

Zutaten:

125 g Butter

350 g Mehl

450 ml Milch

5 Eier

1/2 TL Salz

80 g kräftiger Schnittkäse, klein gewürfelt

150 g Schinkenwürfel

Zubereitung:

Die Milch mit Butter sowie Salz aufkochen. Dann das Mehl dazugeben und solange erhitzen und mit einem Kochlöffel rühren, bis eine homogene Masse entstanden ist und sich ein Belag am Topfboden bildet. (Brandteig)

Dann den Teig in eine Schüssel oder Küchenmaschine geben und die Eier nach und nach dazumischen.

Wenn sich das Ei mit dem Teig gut vermischt hat, die Schinken- und Käsewürfel in den Teig kneten.

Jetzt den Teig abstechen und gleichgroße Nocken oder Kugeln formen.

Nach und nach im 170° bis 180°C heißen Fett ausbacken, bis der Teig gar und die Krapfen schön goldbraun sind.

Am besten geht das in einer Fritteuse, man kann aber auch in einer hohen Pfanne ausreichend Fett erhitzen und die Kugeln darin backen.

