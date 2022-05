Gräwes (Sauerkraut mit Kartoffelstampf) mit Kasseler

"Gräwes oder Teerdisch ist Sauerkraut und Kartoffelstampf miteinander vermischt. Obendrauf kommt ein Stück Kassler. Die Hausfrauen brachten ihren Männern und den "Herrestleut", den Erntehelfern, das Essen in "Marmittchen" (Henkelmänner) zum Verzehr direkt in den Wingert. So schmeckt die Mosel!"