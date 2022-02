Sauerkrautrahmsuppe mit Croutons

per Mail teilen

Koch/Köchin: Alexandra Feix, Wiesbaden

SWR Imogen Voth

Zutaten:

500 g Sauerkraut

300 g Möhren

200 g Zwiebeln

Rapsöl

1,5 l Gemüsebrühe

150 ml Schlagsahne

Salz und Pfeffer

100 g Bergkäse

Für die Croutons:

2 EL Butter

altes Weißbrot und Brezel

etwas Bergkäse

Schnittlauch

Zubereitung:

Sauerkraut in einem Sieb gut abtropfen lassen. Das Kraut grob hacken. Möhren putzen und in feine Scheiben schneiden. Zwiebel ebenfalls fein würfeln.

Öl in einem Topf erhitzen und die Möhren mit den Zwiebeln andünsten. Sauerkraut dazugeben, ebenfalls mitdünsten. Brühe dazugießen und alles zugedeckt 40 Minuten köcheln lassen.

Anschließend die Sahne steifschlagen. Die Suppe mit dem Zauberstab pürieren und im Anschluss die Sahne unterziehen. Die Suppe mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Das Brot und die Brezel in Würfel schneiden und in einer Pfanne in Butter braun anbraten. Den Bergkäse fein reiben und ihn über die Suppe mit den Croutons geben.

