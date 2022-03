Herzhafte Topfenknödel aus Grieß mit Kirschtomaten

Tipp: Rosmarin-Nadeln abstreifen und fein hacken

Der Rosmarin wird erst gewaschen und trocken geschüttelt. Die Nadeln können Sie dann am besten entfernen, wenn Sie den einzelnen Zweig an der Spitze in die eine Hand nehmen und mit den Fingern der anderen Hand entgegen der Wuchsrichtung die Nadeln vom Stiel ziehen. Dann den Rosmarin mit einem scharfen Messer sehr fein hacken.