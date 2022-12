Rote Bete Carpaccio mit Schmand und Schnittlauch

per Mail teilen

Einfach zubereitet und mit Fleur de Sel fein gewürzt: Das vegetarische Rote Bete Carpaccio eignet sich sehr gut als Vorspeise oder für zwischendurch. Dazu passt sehr gut Ziegenkäse.

Koch/Köchin: Benjamin Hyttrek, Stebach

SWR Märte Burmeister

Zutaten

4 Knollen Rote Bete

6 EL Essig hell

10 EL Olivenöl

5 TL Trüffelöl

Salz, Pfeffer, Zucker

Für die Garnitur

Schnittlauch

Fleur de Sel

gemörserter Pfeffer

Becher Schmand

Zubereitung

Rote Bete mit Schale in Salzwasser garen, dabei nicht zu weich werden lassen. Das dauert je nach Größe der Knollen etwa 45 Minuten. Dann aus dem Topf nehmen, kurz in kaltem Wasser abschrecken und direkt schälen. Dabei nicht vergessen Handschuhe anzuziehen! Anschließend in feine Scheiben schneiden.

Für die Marinade alle anderen Zutaten vermengen und einmal kurz mit dem Pürierstab mixen. Die Rote Bete-Scheiben in der Marinade einlegen und für eine Stunde ziehen lassen.

Nun die marinierte Rote Bete auf einen Teller die Scheiben drapieren und mit Fleur de Sel, gemörsertem Pfeffer und Schnittlauch bestreuen. Den Schmand in kleinen Klecksen darauf verteilen.

Zum Rote Bete Carpaccio passen sehr gut Ziegenkäse oder Schafskäse.

