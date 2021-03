per Mail teilen

Koch/Köchin: Eva Eppard, Appenheim

SWR Stefanie Kühn

Zutaten:

500 g Kartoffeln (oder 2 große Kartoffeln/Person)

1 Zwiebel

Salz und Pfeffer

Muskatnuss

Butterschmalz oder neutrales Öl

200 g Schmand

2 EL Tafelmeerrettich

1 TL Senf

1 TL Honig

150 g geräucherter Lachs

ein paar Zweige frischer Dill

Zubereitung:

Die Kartoffeln schälen und mit der Reibe grob raspeln. Die Zwiebel schälen und ebenso grob raspeln. Beides mit Salz, Pfeffer und etwas frisch geriebener Muskatnuss in einer großen Schüssel verrühren.

In einer großen Pfanne Butterschmalz oder das Öl erhitzen. Die Kartoffelrösti mit einem Löffel in die gewünschte Größe formen und in die Pfanne geben. (Tipp: Die Kartoffelrösti sollen maximal einen Zentimeter dick sein).

Die Kartoffelrösti für etwa zehn Minuten auf jeder Seite goldbraun braten.

Für die Schmand-Meerrettich-Creme den Schmand mit dem Tafelmeerrettich, dem Senf, Honig und Salz (nach Geschmack) verrühren.

Wenn die Kartoffelrösti fertig sind, werden sie auf Küchenkrepp gelegt, damit das überschüssige Fett entfernt wird.

Die Kartoffelrösti mit dem geräucherten Lachs belegen und mit frischem Dill bestreuen. Den Meerrettich-Schmand dazu servieren.

