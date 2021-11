Putengeschnetzeltes in Frischkäsesoße

Portionen: 2 Koch/Köchin: Yvonne Wolf, Ellerstadt und Susanne Schneider, Rockenhausen

Zutaten:

400 g Nudeln (z.B. Bandnudeln oder Spätzle) oder 150 g Reis

500 g Champignons, frisch

400 g Putenfleisch, geschnetzelt

2 Bund Lauchzwiebeln

1 EL Kräuterfrischkäse

1 Tasse Milch

etwas Butter oder Öl

Salz und Pfeffer

Zucker

Soßenbinder

Zubereitung:

Das Putengeschnetzelte in einer Pfanne scharf anbraten und garen.

In der Zwischenzeit die Champignons und Lauchzwiebeln putzen. Die Champignons in feine Scheiben und die Lauchzwiebeln in schmale Ringe schneiden.



Das Fleisch aus der Pfanne nehmen, im Bratensatz die Lauchzwiebeln anbraten und mit etwas Wasser dünsten. Die Champignonscheiben dazugeben und mitdünsten.



Den Frischkäse unterrühren und schmelzen lassen. Mit Salz, Pfeffer und Zucker nach Geschmack würzen und mit der Milch verlängern. Nach Belieben mit etwas Soßenbinder andicken.



Das Fleisch unterheben und abschmecken. Währenddessen die Nudeln in Salzwasser nach Packungsanleitung bissfest kochen. Oder den Reis entsprechend kochen.

Wer will, kann auch noch grüne Bohnen dazu reichen.

