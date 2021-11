Pfannkuchen mit Schwarzwälder Bauchspeck

per Mail teilen

Portionen: 2 Koch/Köchin: Jan Jaworski, Otterbach

SWR Sarah Korz

Zutaten:

100 g Schwarzwälder Bauchspeck

75 g Mehl

125 ml Vollmilch

½ Stange Lauch

1 Ei

Prise Salz und Zucker

etwas Pfeffer

bei Bedarf: Käse (Cheddar oder Mozzarella)

Zubereitung:

Zuerst den Speck in feine Streifen schneiden. Dann den Pfannkuchen-Teig zubereiten: Dafür Milch und Mehl verrühren, das Ei, eine Prise Zucker, etwas Salz und Pfeffer dazugeben. Verrühren, bis es ein glatter Teig ist.

Den Lauch waschen und in feine Ringe schneiden. Eine Pfanne ohne Öl erhitzen, den Speck in Streifen schneiden und kurz in der Pfanne braten. Herausnehmen und zur Seite stellen.

Jetzt den Pfannkuchen-Teig in die Pfanne geben, in der auch schon der Speck gebraten wurde. Auf den Pfannkuchen-Teig den Speck und die Lauch-Ringe verteilen. Wer mag, kann noch etwas Käse über den Pfannkuchen streuen – zum Beispiel Cheddar oder geriebenen Mozzarella.

Sobald die Unterseite goldgelb ist, den Pfannkuchen wenden und von der anderen Seite kurz backen. Den Speck-Pfannkuchen kann man so essen oder dazu Schmand, einen Kräuter-Quark-Dip oder einen Salat servieren.

