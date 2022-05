Dreckische Grumbeeren (Kartoffeln mit Blutwurst)

Koch/Köchin: Alfons Fröhlich, Kaiserslautern

SWR Katja Even

Zutaten:

Rezept für 4 Personen:

1 kg gegarte Kartoffelwürfel

250 g Leberwurst

250 g Blutwurst

200 g Zwiebeln

2 Knoblauchzehen

ca. 6 EL Sonnenblumenöl zum Anbraten

2 Lauchzwiebeln

4 Eier

4 Essiggurken

Salz, Pfeffer, Majoran

Zubereitung:

Die Kartoffeln am Vortag in der Schale garen, abkühlen lassen und gleich pellen. Am besten eignet sich dafür eine vorwiegend festkochende Kartoffelsorte. Über Nacht in den Kühlschrank stellen, dann lassen sich die Kartoffeln besser schneiden.

Die Kartoffeln dann in etwa einen Zentimeter große Würfel schneiden. Die Wurst in Scheiben (etwa einen halben Zentimeter dick) schneiden.

Zwiebeln in dünne Streifen und den Knoblauch in kleine Würfel schneiden.

Nun eine Bratpfanne erhitzen, das Öl zugeben und die Zwiebeln anbraten. Knoblauch und Kartoffeln dazugeben und leicht bräunen lassen. Nun die Wurstscheiben dazumischen und anbraten.

Mit Salz und Pfeffer würzen. Etwas Majoran dazugeben. Beachten Sie, dass jede Wurst anders schmeckt, deshalb vorsichtig würzen.

Man kann die Pfanne zum Servieren auf den Tisch stellen. Als Garnitur benötigen Sie dünn geschnittene Lauchzwiebeln, Spiegeleier und Essiggurken.

Regionales Rezept aus der Pfalz Die Dreckischen Grumbeeren sind eine typische Spezialität aus der rheinland-pfälzischen Region Pfalz.

