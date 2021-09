Pfälzer Brottasche mit Schweinegeschnetzeltem

per Mail teilen

Portionen: 2 Koch/Köchin: Britta Schuhmann, Forsthaus Annweiler

SWR Katja Even

Zutaten:

2 Brottaschen/Fladen vom Bäcker

Für die Füllung:

500 g Geschnetzeltes vom Schwein

1 Zwiebel

2 TL Salz, Pfeffer

4 TL Majoran

2 EL Öl

400 g Sauerkraut (roh)

4 TL Ketchup

4 TL süßer Senf

2 Prisen Curry

2 EL Schmand

Zubereitung:

Die Zwiebeln in Streifen schneiden. Das Fleisch, die Gewürze und das Öl in einer Schüssel vermengen. Die Zutaten in einer heißen Pfanne kross braten.

Für das Sauerkraut Ketchup, Senf und Curry miteinander vermischen. Mit dem Sauerkraut verrühren.

Abwechselnd Fleisch und Sauerkraut in die Brottasche füllen, einen Klecks Schmand daraufgeben.

