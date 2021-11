Panierter Sandkuchen mit Vanillesoße und Kirschen

per Mail teilen

Koch/Köchin: Benjamin Hyttrek, Stehbach

SWR Märte Burmeister

Zutaten:

Sandkuchen oder ähnlicher Kuchen vom Vortag

Eier

Paniermehl

Zucker nach Geschmack

Mehl

Salz und Pfeffer

250 g Butterschmalz

Kürbiskerne

Für die Vanillesoße:

4 Eigelb, 500 ml Sahne, Vanille (Pulver, Paste, Schote) 50 g Zucker

Für das Kirschragout:

250 g Sauerkirschen, 1/4 l Rotwein, 1 Zimtstange, 75 g Zucker, evtl. Speisestärke

Zubereitung:

Den Kuchen in einen Zentimeter dicke Scheiben schneiden. Jetzt zuerst durch das Mehl ziehen, dann durch das Ei und zuletzt durch das Paniermehl. Dieses vorher nach Belieben mit etwas Zucker mischen.

Nun eine Pfanne mit reichlich Butterschmalz erhitzen, so dass das Schnitzel darin schwimmen kann. So lange backen, bis es von beiden Seiten schön goldbraun ist. Dann auf einem Gitter oder Küchenkrepp abtropfen lassen.

Für die Soße alle Zutaten in einen Topf geben, erhitzen und unter ständigem Rühren warten, bis es angedickt ist. Am besten bei mittlerer Hitze. Vorsicht: Nicht aufkochen lassen, da das Ei sonst gerinnt. In diesem Fall durch ein feines Sieb geben.

Für das Sauerkirschragout zuerst den Zucker in einem Topf karamellisieren und mit Rotwein ablöschen. Zimtstange in den Fond geben und so lange köcheln, bis sich der Zucker aufgelöst hat.

Dann die Sauerkirschen dazugeben und nochmals aufkochen. Bei Bedarf die Speisestärke, die in etwas kaltem Wasser angerührt wurde, nach und nach zu den Kirschen geben, bis die Soße die gewünschte Konsistenz hat.

