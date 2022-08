Pak Choi trifft Rindfleisch – dazu eine scharfe Soße aus Pflaumen

Pak Choi

Pak Choi (auch Pak Choy, Pok Choi) heißt bei uns auch Chinesischer Senfkohl oder Chinesischer Blätterkohl. Das Gemüse ist ein naher Verwandter des Chinakohls. Die Blätter sind eher dunkelgrün, ähnlich wie bei Mangold.

Pak Choi kommt ursprünglich aus China und wird in Asien in großen Mengen angebaut. Man kann Pak Choi auch in Deutschland im eigenen Garten anbauen.

Pak Choi wird hier in Treibhäusern kultiviert und kann nach sechs bis acht Wochen geerntet werden. Das Gemüse gibt es in Supermärkten zu kaufen.