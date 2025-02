Lecker in die tollen Tage – mit einem Rezept zu Muzenmandeln!

per Mail teilen

Die fünfte Jahreszeit steuert auf ihren Höhepunkt zu und da darf Fettgebackenes wie Muzenmandeln nicht fehlen. Ein leckeres Rezept von unserem SWR4 Konditor Joachim Habiger.

Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Joachim Habiger

Zutaten :

150 g Butter

150 g Zucker

150 g Eier (3 Stück)

1 Prise Salz

500 g Mehl (Type 550)

2 TL Backpulver

ungefähr 1 kg Fett zum Ausbacken

Zimtzucker

Zubereitung der Muzenmandeln

Butter in Würfel schneiden und in eine Anschlagmaschine geben. Zucker, Salz und Eier hinzufügen. Zirka fünf Minuten gut aufschlagen. Mehl mit Backpulver mischen, nach und nach in die Butter-Eier-Masse untermischen. Zum Schluss nochmals kräftig durchkneten.

Den Mürbeteig anschließend für zirka 15 Minuten in die Kühlung stellen.

Unbedingt das richtige Mehl nehmen! Verwenden Sie unbedingt Mehl Type 550! Das bindet besser bei hohem Zuckeranteil. Der Teig wird damit fester!

Den Teig ein Zentimeter dick ausrollen.

Mit einem Tropfen-Ausstecher (Muzenmandel-Ausstecher) Stücke ausstechen.

Sie brauchen nicht zwingend einen Muzenmandel-Ausstecher Wenn Sie keinen Muzenmandel-Ausstecher haben, können Sie auch eine Herzform nehmen und das ausgestochene Stück hinterher halbieren.

Goldgelb in heißem Fett ausbacken (zirka vier bis fünf Minuten). Entweder im Topf oder der Fritteuse.

Mit Krepppapier überflüssiges Fett loswerden Nehmen Sie die Muzenmandeln aus dem Fett und legen sie dann auf ein Krepppapier! So wird das überflüssige Fett aufgesaugt.

Zum Schluss in Zimtzucker oder Puderzucker wenden.



Das Rezept der Muzenmandeln zum Herunterladen

Wenn Sie jetzt nicht so der Fan von Muzenmandeln sind, vielleicht sind dann Kreppel/Berliner oder Fasnetsküchle was für Sie? Wir könnten Ihnen aber auch etwas Herzhaftes, wie zum Beispiel die Laugenbrioche? Oder Sie klicken sich einfach mal unsere anderen Rezepte durch.

Übersicht aller SWR Rezepte