Möhren-Honigsalat mit Ziegenfrischkäse und Kresse

Möhren aus dem Ofen, mit einer Marinade aus Honig, als Salat mit Ziegenfrischkäse und Kresse. Passt auch gut zu gegrilltem Fisch oder Fleisch.

Koch/Köchin: Benjamin Hyttrek, Stebach

Zutaten

500 g Möhren, wenn vorhanden, auch gelbe und lila

Oliven-Öl

10 - 50 ml (nach Geschmack) Balsamico-Essig, hell

1-2 EL Honig

200 g Ziegenkäse

Salz

gemörserter bunter Pfeffer

Fleur de Sel

Kresse

Zubereitung

Möhren schälen und in schräge Streifen oder Scheiben schneiden. Auf ein Blech mit Backpapier geben, etwas Öl darüber träufeln und mit Salz und Pfeffer würzen.

Bei 180 Grad Heißluft in den Ofen geben und so lange garen, bis die Möhren gar sind. Mit einer Gabel oder einem Spieß testen - bissfest oder etwas weicher, je nach Geschmack. Dann aus dem Ofen nehmen und in einer Schüssel noch warm mit Honig, Essig und Öl marinieren.

Wenn der Salat etwas abgekühlt ist, auf einer Servierplatte verteilen. Den Käse darüber zerbröseln.

Ebenso die Kresse über die Platte verteilen und alles mit etwas Fleur de Sel und gemörsertem Pfeffer verfeinern.

