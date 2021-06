Svensk specialitet! Wer in Schweden Urlaub macht kommt an diesem Traditionsgebäck nicht vorbei! Die Mazarintorte unseres Backexperten Joachim Habiger orientiert sich am Original-Rezept: Ein knuspriger Mürbeteigboden, auf den eine aromatische Mandelmasse kommt. En mycket välsmakande tårta - also ein sehr leckerer Kuchen!