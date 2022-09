per Mail teilen

Herbst ist Maronenzeit. Selbst gesammelt oder fertig vorgekocht aus dem Supermarkt kann man daraus ein knuspriges Maronen-Dinkel-Brot backen.

Koch/Köchin: Benjamin Hyttrek, Stehbach

SWR Märte Burmeister

Zutaten

750 g Dinkelmehl

250 g Dinkelvollkornmehl

50 g Öl

8 g Würfel Hefe

600 g kaltes Wasser

Prise Salz

200 g gehackte, gekochte Maronen

Zubereitung

Die Hefe mit kaltem Wasser in einen Messbecher geben und verrühren.

Dann mit allen Zutaten kalt zusammen kneten und 24 Stunden im Kühlschrank ruhen lassen. Dazu in ein Gefäß geben, was mindestens dreimal so groß ist, wie die Teigmasse!

Aus dem Kühlschrank nehmen und etwa 30 bis 60 Minuten bei Zimmertemperatur stehen lassen.

Dann in eine Kastenform füllen und nochmal rund 30 Minuten gehen lassen.

Eventuell den Teigling einschneiden und bei 220°C Heißluft mit Unterhitze mit viel Dampf (Schüssel Wasser unten in den Ofen stellen) etwa 45 Minuten backen.

Aus dem Ofen nehmen und auf einem Gitter und auskühlen lassen. Dann aus der Form stürzen.

