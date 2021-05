per Mail teilen

Koch/Köchin: Benjamin Hyttrek, Stehbach

SWR Märte Burmeister

Zutaten:

Leipziger Allerlei:

Erbsen, Karotten, Spargel, Möhren

alternativ: Blumenkohl, grüne Bohnen, Kohlrabi

Milch

Weißwein

Zwiebel

Butter

Stärke

Salz, Pfeffer, Muskat

1 Packung Flusskrebse

Fleischbällchen:

500 g Hackfleisch, gemischt

1 altbackenes Brötchen

½ Zwiebel (in feinen Würfeln)

1 Ei

Petersilie

1-2 TL Senf

Salz, Pfeffer

Röstkartoffeln:

junge Kartoffeln, gekocht in der Schale

Zubereitung:

Für die Fleischbällchen das Brötchen in Wasser einweichen. Hackfleisch mit allen restlichen Zutaten vermengen. Am besten mit einer Küchenmaschine. Dann das eingeweichte Brötchen auswringen und mit unter die Hackfleischmasse mischen. Nun zu kleinen Kügelchen drehen und in Salzwasser oder Brühe gut 15 Minuten gar ziehen lassen.

Für das Leipziger Allerlei das gesamte Gemüse putzen und in mundgerechte Stücke schneiden. Das Gemüse am besten dünsten oder dämpfen.

Nun Zwiebeln in feine Würfel schneiden und mit etwas Butter im Topf glasig schwitzen. Jetzt mit etwas Weißwein ablöschen und einreduzieren, bis die Flüssigkeit weg ist. Dann mit Milch und Brühe von den Fleischbällchen auffüllen.

Alles aufkochen, mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken und mit Stärke abbinden. Hierfür die Stärke mit etwas kaltem Wasser anrühren und nach und nach an die Soße geben, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Wenn das Gemüse gar ist, mit der Soße vermengen.

Die Flusskrebse in einer Pfanne in Butter schwenken und untermischen.

Röstkartoffeln in der Pfanne braten und mit Salz und Pfeffer würzen. Anschließend mit den anderen Zutaten anrichten.

