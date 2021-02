Weg mit den Chips, her mit dem Käsegebäck! Ob zum gemütlichen Fernsehabend oder zu Sekt, Wein und Bier, die kleinen Leckereien nach dem Rezept unseres Backexperten Joachim Habiger eignen sich für viele Gelegenheiten. Die herzhaften Kekse sind herrlich mürbe und knusprig. Lauwarm schmecken sie übrigens am besten. Interessant werden sie auch durch die Dekoration: Ob Mohn, Kümmel oder getrocknete Blüten – erlaubt ist, was gefällt und schmeckt!