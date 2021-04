Koch/Köchin: SWR4 Moderatorin Corinne Schied

SWR Stefanie Kühn

Zutaten:

750 g Lammhack

1 Zwiebel, fein gehackt

1 Ei

2-3 Knoblauchzehen

Salz, Pfeffer

etwas Honig

2 TL Kumin/Kreuzkümmel, 1,5 TL Zimt

1-2 EL Korinthen oder Rosinen

1 geh. EL Thymian, frisch gezupft

Bohnen:

200 g weiße Riesenbohnen

1 EL Salz und 1 TL Natron

5 Pfefferkörner und 3-4 Lorbeerblätter

2 EL Olivenöl

1-2 rote Zwiebeln

schwarzer Pfeffer, frisch gemahlen

Dip:

500 g griech. Joghurt

Salz und Pfeffer

1 Bio-Zitrone, Abrieb

Granatapfelkerne

Olivenöl

"Hackfleisch vom Lamm erinnert mich an meine orientalischen Wurzeln. Dazu die dicken, weißen Bohnen als Salat!" Corinne Schied

Zubereitung:

Die Bohnen am besten zwei Tage vorher einweichen. Abgießen und in sehr reichlich gesalzenem Wasser mit den Pfefferkörnern und den Lorbeerblättern zwei bis drei Stunden kochen.

Die roten Zwiebeln in feine Ringe hobeln. Die Bohnen bis auf eine geringe Menge Wasser abgießen und sofort mit den Zwiebeln und dem Olivenöl vorsichtig vermischen. Etwas pfeffern.

Die Korinthen in Wasser einweichen, den Knoblauch fein hacken.

Die Zwiebel mit etwas heißem Wasser überbrühen, um die Schärfe zu reduzieren. Anschließend in einem Küchentuch etwas ausdrücken. Das Lammhack mit Zwiebel, Knoblauch, Korinthen und allen anderen Zutaten gut verkneten.

Kleine Bällchen formen und im Ofen bei 180°C etwa 20 Minuten garen. Alternativ in der Pfanne in etwas Pflanzenöl braten. Am Schluss einen Spritzer Olivenöl darüber geben. Dazu den Joghurt-Dip mit den Granatapfelkernen servieren. Etwas Olivenöl über alles träufeln.

Corinnes Tipp: Besonders wichtig ist es, die Bohnen in Wasser mit reichlich Salz und bis kurz vor dem Platzen zu garen. Nur so gelangt Wasser in das Innere und zaubert den cremigen Geschmack. Lauwarm schmecken diese dicken Bohnen am besten, auch zu den Lammbällchen.

