Kurkuma-Hähnchen mit Kurkuma-Dill-Reis

Koch/Köchin: SWR4 Moderatorin Corinne Schied

SWR Stefanie Kühn

Zutaten:

800 g Hähnchenbrust

2 Zwiebeln, gekocht, püriert

Für die Marinade (45 Minuten oder über Nacht):

Salz und Pfeffer

0,5 bis 1 TL Kurkuma

1 TL Ras El Hanout (Gewürz, Supermarkt oder Asia-Markt)

Abrieb von 1 Zitrone

1,5 TL Zitronensaft

2 EL Pflanzenöl

Für den lauwarmen Salat:

250 g Tomaten, gewürfelt

1 rote Paprika, in Streifen

1 rote Zwiebel, gehobelt

1 Knoblauchzehe, gehackt

etwas Pflanzenöl zum Anbraten

1 TL Essig

Salz und Pfeffer aus der Mühle

Honig

5-6 Minzblättchen, fein geschnitten

1 EL Mandelstifte, geröstet

Für den Kurkuma-Dill-Reis:

120 g Basmatireis

Salz

1 gestr. TL Kurkuma

1,5 TL Dillspitzen, getrocknet

"Wer Curry in der Küche hat, hat Kurkuma, denn die Wurzel aus Indien macht den Curry gelb! Kurkuma pur schmeckt etwas stumpf und freut sich über andere Gewürze drumherum. Mindestens aber über Salz und Pfeffer"

Für die Marinade alle Zutaten verrühren, die Hähnchenbrust in drei bis vier Zentimeter große Würfel schneiden und gut mit der Marinade vermischen. Zugedeckt bei Zimmertemperatur etwa 45 Minuten ziehen lassen.

Den Reis mit etwas Salz, Kurkuma und den Dillspitzen in einen Topf geben und nach Packungsanweisung garen.

In der Zwischenzeit für den Tomaten-Paprika-Salat in einer Pfanne das Öl erhitzen und zuerst die Paprika anbraten. Nach zwei Minuten die Zwiebeln und den Knoblauch kurz mitbraten und am Schluss die Tomaten sowie die Minze dazugegeben. Eine Minute gemeinsam braten. Mit dem Essig, Salz, etwas Honig und Pfeffer abschmecken und die Mandelstifte untermischen. Zur Seite stellen.

Nun für das Kurkuma-Hähnchen eine Pfanne erhitzen, das Öl hineingeben und das Fleisch für etwa eine Minute von allen Seiten braten. Die pürierten Zwiebeln untermischen. Die Hitze wegnehmen und zugedeckt kurz ziehen lassen.

Mit dem lauwarmen Paprika-Tomaten-Salat und dem Kurkuma-Dill-Reis anrichten.

Corinnes Tipp: Sie können den Dillreis auch mit etwas Nussbutter übergießen. Dann schmeckt er saftiger. Auch Couscous kann man wunderbar mit Kurkuma würzen. Oder Kartoffelbrei!

