Gebratener Kürbis-Apfelsalat mit Kräutern

Mal nicht Kürbissuppe, sondern Salat aus gebratenem Kürbis und Äpfeln! Mit Feldsalat und einem Dressing mit Koriandersamen: ein leichtes Gericht!

Koch/Köchin: Benjamin Hyttrek, Stebach

SWR Märte Burmeister

Zutaten

1 kleiner Butternut-Kürbis oder kleiner Hokkaido-Kürbis

2 Äpfel

1 EL Johannisbeeren

Apfelessig

Rapsöl

gewaschener Feldsalat

Schnittlauch, Petersilie, fein geschnitten

Lauchzwiebel, fein geschnitten

Für das Dressing (Mengen nach Geschmack)

Chili (Pulver oder Flocken)

Honig oder Ahornsirup

Zitronensaft

gemörserter bunter Pfeffer

Fleur de Sel

gemahlene Koriandersamen

Zubereitung:

Kürbis schälen und in mundgerechte Stücke schneiden.

In einer Pfanne mit Öl bei mittlerer Hitze braten, bis der Kürbis gar ist. Die Würfel sollten nicht zu weich sein. Dann mit Essig ablöschen und in eine Schüssel geben.

Die Äpfel entkernen und ebenso in mundgerechte Stücke schneiden. In einer Pfanne kurz anbraten und zum Kürbis in die Schüssel geben.

Jetzt eine Marinade rühren aus Honig, Essig, Chili, Zitronensaft, Salz, Pfeffer, und Koriandersamen. Darin den Kürbis mit den Äpfeln marinieren und etwas ziehen lassen.

Dann mit Schnittlauch, Petersilie, Lauchzwiebel, Johannisbeeren und Feldsalat auf einem Teller arrangieren.

