Gebratene Semmelknödel

per Mail teilen

Koch/Köchin: Eva Eppard, Appenheim

SWR Stefanie Kühn

60 g Zwiebeln, gewürfelt

5 EL gehackte Petersilie

2 EL Butter

2 Eier

2 Eiweiß, steifgeschlagen

50 ml Milch

250 g eingeweichtes Weißbrot

1 Messersp. Muskat

Salz, Pfeffer

Zubereitung:

Die Zwiebeln in etwas Öl anschwitzen, Butter dazugeben.

Milch aufkochen, über das Toastbrot geben und dann mit allen Zutaten vermischen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Das Eiweiß unterheben und die Masse zu Knödeln oder Serviettenknödeln formen.

Für Serviettenknödel die Masse in hitzebeständige Frischhaltefolie einrollen und an den Enden zubinden. In leicht siedendem Wasser 30 - 40 Minuten gar ziehenlassen.

Sonst die Masse zu Kugeln formen und in kochendem Wasser blanchieren. Immer eine Blanchierprobe machen, also einen Probeknödel in kochendes Wasser geben, um zu testen, ob er fest genug ist. Sonst noch Semmelbrösel zugeben.

Die Knödel mit brauner Butter servieren oder in einer Pfanne in Scheiben anbraten.

Übersicht aller SWR Rezepte