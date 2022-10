Kartoffelsuppe mit Speck und Zwiebeln

per Mail teilen

Das ist eine Gemüsesuppe für kalte Tage: Kartoffeln, Lauch, Speck und Zwiebeln. Wer es vegetarisch möchte, lässt den Speck einfach weg!

Koch/Köchin: Eva Eppard

SWR Jens Alinia

Zutaten

100 g Lauch

½ l Brühe

50 g Butter zum Braten

400 g Kartoffeln (gewürfelt)

Schnittlauch zum Dekorieren

1 Eigelb

1/8 l Sahne

Pfeffer, Salz

2 Zwiebeln

etwa 200 g Speck in Würfeln

etwas Kürbiskernöl

Zubereitung

Das Weiße vom Lauch in Scheiben schneiden und in einem Topf in heißer Butter glasig werden lassen.

Mit Brühe auffüllen und zusammen mit den Kartoffelwürfeln in 30 Minuten weichkochen. Dann gut durchmixen und durch ein Sieb passieren.

Mit Pfeffer, Salz und Muskat würzen. Ein Eigelb und Sahne verquirlen und dazugeben.

Den Speck und die Zwiebeln in einer Pfanne knusprig braten. Als Einlage in die Suppe geben. Schnittlauch in Röllchen geschnitten darüberstreuen, etwas Kürbiskernöl darübertropfen.

