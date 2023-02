Kalter Hund

per Mail teilen

Koch/Köchin: Katalyn Hühnerfeld, Wiesbaden

SWR Imogen Voth

Zutaten:

400 g weiße Kuvdertüre

400 g Kokosfett

2 Eier

25 g Puderzucker

1 EL Zitronenabrieb

100 g frische Himbeeren

250 g Kekse mit Schokolade, zartbitter

dunkler Kakao

Zubereitung:

Kastenform mit Butter einfetten und mit Frischhaltefolie auslegen. Die weiße Kuvertüre zerkleinern, im Wasserbad mit dem der Hälfte des Kokosfetts schmelzen und anschließend zehn Minuten abkühlen lassen.

In der Zwischenzeit Eier, Puderzucker und Zitronenabrieb in einer großen Schüssel aufschlagen. Anschließend die weiße Kuvertüre langsam unterrühren. Die Hälfte des Kokosfetts schmelzen und den Kakao darin einrühren. Zuerst eine dünne Schicht der dunklen Schokoladenmasse in die Kastenform gießen, dann Schichtweise Kekse darauflegen und anschließend eine dicke Schicht weiße Schokolade darauf geben.

Die Himbeeren darauf verteilen. Danach folgt eine weitere Schicht mit Keksen und dunkler Schokolade, die mit Keksen obendrauf dekoriert wird. Dieser Schritt wird noch einmal wiederholt. Mit einer Schicht dunkler Schokoladenmasse abschließen.

