Dem deutschen Schlager gehört das Herz unseres ehemaligen Moderators Michael Branik. Ebenfalls liebt er die asiatische Küche. Scharf muss es sein und ein bisschen süß. Das alles verbindet sich in der scharfen Thaisuppe mit Gambas.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 45 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Jörg Ilzhöfer

Zutaten für die thailändische Suppe mit Gambas:

0,6 l Hühnerbrühe

0,6 l Kokosmilch

1 TL rote Curry-Paste

1 Bund frischer Koriander

1 Stück Ingwer

4 Stängel Zitronengras

12 mittelgroße Gambas, Tiefkühlware auftauen

1 EL Sesamöl

1 Limette

1 EL Stärkemehl

Zubereitung der thailändischen Suppe mit Gambas

Hühnerbrühe und Kokosmilch aufkochen und rote Currypaste zugeben. Rote Currypaste ist sehr scharf - wenn Sie es milder mögen, dann nehmen Sie gelbe Currypaste.

Circa einen Esslöffel Stärke in Wasser auflösen und damit die Brühe zur gewünschten Konsistenz abbinden. Nicht alles auf einmal in die Suppe geben. Tasten Sie sich allmählich zur gewünschten Bindung vor.

Jetzt Ingwer schälen und in feine Würfel schneiden. Schälen Sie den Ingwer mit einem Kaffeelöffel. Vorteil: Sie entfernen damit nur die Haut. Die können Sie noch gut für ein Ingwerwasser oder Ingwertee verwenden. Den Ingwer in die Suppe geben.

Jetzt die Zitronengrashalme vorbereiten. Dafür nehmen Sie einen Messerrücken und schlagen die Zitronengrashalme an. So treten die ätherischen Öle am besten aus.

Leckere Varianten Sie können immer mit Gewürzen und Beilagen variieren und die Kokossuppe nur als Grundlage Ihrer Kreation nehmen. Alle Gewürze sind sehr dominant. Deshalb sich nach und nach an den gewünschten Geschmack herantasten.

Zum Schluss die Gambas vorbereiten. Schneiden Sie die Gambas in mundgerechte Stücke . Mit Salz und Pfeffer würzen. In einer heißen Pfanne mit Sesamöl scharf anbraten. Mit Limettensaft ablöschen und mit etwas Limettenschale nachwürzen.

Frischen Koriander kleinhacken und über die Suppe geben. Koriander erst ganz kurz vor dem Servieren in die Suppe geben, sonst bekommt er schnell einen seifigen Geschmack. Oder extra servieren. So kann sich jeder selbst nach Geschmack bedienen. Guten Appetit!

