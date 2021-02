per Mail teilen

Koch/Köchin: SWR4 Moderatorin Corinne Schied

SWR Stefanie Kühn

Zutaten:

4 Hühnerbrüste, z.B. Maishühnchen

300 ml Rapsöl

300 ml Olivenöl

2-3 Knoblauchzehen

2-3 Zweige Thymian oder Rosmarin

2 EL Kapern

1 Bio-Zitrone

Salz, Pfeffer

1-2 Chili

1 TL Zimt

800 g frischer Brokkoli

50-70 g Mandelblättchen oder Mandelstifte

Rapsöl

Muskatnuss

Ahornsirup oder Zucker

Wermut

Konfieren bedeutet in Fett garen. Traditionell konfiert man Gänse oder Enten im eigenen Fett, Hühner in Pflanzenöl. Das Ziel: Eine Hühnerbrust, die auf der Zunge zergeht! Corinne Schied

Die Hühnerbrüste nebeneinander in eine ausreichend große Form legen. Die Zitronenschale vorsichtig bis zum Weiß in Streifen abschneiden. In einem Topf die Kapern, Thymian, den grob zerkleinerten Knoblauch, etwas Salz, Pfeffer, die Chilischote, Zitronenschalen und etwas Zimt mit den beiden Ölsorten verrühren.

Einmal aufkochen, dann etwas sieden und dann etwa 20 Minuten auf 60°C Grad abkühlen lassen. Währenddessen den Ofen auf 60°C Umluft vorheizen.

Das gewürzte Öl auf die Hühnerbrüste gießen. Sie sollten etwa zwei Fingerdick bedeckt sein.

Nun die Hühnerbrüste je nach Dicke des Fleisches eine Stunde konfieren.

Immer wieder die Öl-Temperatur prüfen und mit dem Finger die Druckprobe machen. Es sollte sich am Schluss zart eindrücken lassen.

Etwa 20 Minuten vor Ende der Garzeit den Brokkoli vom Strunk befreien und die Röschen mundgerecht schneiden.

In einer großen Pfanne reichlich Öl auf mittlere Hitze bringen. Den Brokkoli erst kurz anbraten, einmal wenden und mit Wermut ablöschen. Alkohol verdampfen lassen. Etwas salzen. Dann bei kleiner bis mittlerer Hitze mit geschlossenem Deckel bissfest garen.

In der Zwischenzeit die Mandeln in einer Pfanne ohne Fett rösten.

Wenn die Hühnerbrüste gar sind, diese aus dem Öl nehmen, schräg aufschneiden und anrichten.

Den Brokkoli mit etwas geriebener Muskatnuss, Honig und Pfeffer würzen. Die Mandeln darüberstreuen. Gemeinsam servieren.

Corinnes Tipp: Sie können in das Konfier-Thema auch mit Lachs einsteigen, das ist etwas einfacher.

