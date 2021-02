per Mail teilen

Koch/Köchin: Karin Malzahn, Ingelheim

Zutaten:

1 küchenfertiges Huhn

Pfeffer, Salz, Gewürze nach Wahl

Knoblauch, Zwiebeln (Menge nach Wahl)

2 - 3 Rosmarinzweige

Olivenöl

Für den Teig:

800 - 1000 g Mehl

42 g Hefe

600 ml warmes Wasser

Prise Salz

Zubereitung:

Das Mehl in eine Schüssel geben und in eine Mulde die Hefe bröckeln. Das Wasser dazugeben und einen Teig kneten. Mindestens eine Stunde an einem warmen Ort gehen lassen und noch einmal durchkneten. Falls der Teig zu klebrig ist, Mehl dazugeben.

Für das Hähnchen Knoblauch und Zwiebeln würfeln und mit Olivenöl vermengen. Den Sud auf dem Hähnchen verteilen und in die Haut einreiben. Mit grobem Salz und Pfeffer außen und innen bestreuen. Rosmarinzweige in das Huhn legen.

Den Teig gut acht Millimeter dick ausrollen. Das Huhn darauflegen und mit dem Teig eng umwickeln, sodass Dampf und Flüssigkeit nicht austreten können. Dann das Hähnchen im Ofen erst zehn Minuten bei 180°C backen, danach auf 140°C herunterdrehen und in 90 Minuten fertig garen.

Dazu passt ein grüner Salat.

Tipps von SWR4 Kochexpertin Eva Eppard Es gibt bei der Zubereitung von Speisen verschiedene Garmethoden: Eier kann man pochieren, das heißt, das Ei roh ohne Schale in heißes Wasser gleiten und sanft kochen lassen. Das geht auch mit Fisch und Klößen. Bei der Sous Vide-Methode wird Fisch oder Fleisch mit Gemüse und Gewürzen in einem Kochbeutel verpackt und dann im Wasserbad langsam gegart. Man sollte nur kein grünes Gemüse verwenden, das wird grau! Konfieren bedeutet in Fett garen, das muss nicht immer das eigene Fett des Fleisches sein. Es ist auch eine tolle Methode für festen Fisch oder Huhn. Dazu Olivenöl mit Gewürzen und Kräutern und Zitrone leicht erhitzen und das Fleisch oder auch Gemüse bei maximal 58°C sanft garen.

