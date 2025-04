per Mail teilen

Falscher Hase – das ist ein feiner Hackbraten aus dem Backofen, gefüllt mit gekochten Eiern. Entstanden ist er wohl, weil früher oft das Geld für einen echten Hasenbraten fehlte. SWR4 Koch Jörg Ilzhöfer gibt Tipps wie er besonders schmackhaft wird.

Portionen: 4 Schwierigkeitsgrad: leicht

Koch/Köchin: Jörg Ilzhöfer

Zutaten für den falschen Hasen:

2 Zwiebeln (geschält, in feine Würfel geschnitten)

Butterschmalz

1 kg Hackfleisch (halb Schwein/halb Rind)

3 - 4 EL Semmelbrösel

2 EL Senf (mittelscharf)

1 Ei

Optional: Getrocknete in Olivenöl eingelegte Tomaten

6 Eier (z.B. hart gekochte Ostereier, geschält)

Salz

Pfeffer

1 EL frisch gehackte Petersilie

Außerdem:

1 Kastenform

Butter für Kastenform

Butterschmalz

Backtemperatur: 180 Grad Heißluft/Umluft vorheizen

Zubereitung des Hackbratens:

Erhitzen Sie das Butterschmalz in einer Pfanne und schwitzen Sie darin die Zwiebelwürfel farblos an.

Danach das Hackfleisch, halb Rind – halb Schwein, in eine Schüssel geben, mit Senf, Salz Pfeffer, der gehackten Petersilie sowie den Semmelbröseln mischen.

Tipp: Damit der Braten saftiger wird Wenn Sie bei Hackfleisch halb Schwein und halb Rind verwenden, dann wird der Braten saftiger!

Anschließend das Ei unterrühren. Die angeschwitzten Zwiebeln ebenfalls hinzugeben.

Tipp: Für eine mediterrane Note Getrocknete Tomaten in Olivenöl einlegen, kleinschneiden und untermengen. Das gibt dem Braten eine mediterrane Note! Auch mit anderen Gewürzmischungen lässt sich der falsche Hase variieren.

Die Kastenform gut einfetten, die Hälfte der Masse in die Form geben und dann die gekochten Eier der Länge nach hintereinander in die Mitte legen. An den Seiten und oben die Form mit Masse auffüllen.

Tipp: Damit der Hackbraten keine Löcher hat Die Hackfleischmasse gut andrücken damit keine Luftlöcher entstehen. Die Eier müssen fest umschlossen sein!

Die Kastenform auf ein Backblech stellen und im Ofen auf der mittleren Schiene circa 50 Minuten backen.

Danach noch zehn Minuten in der Form stehen lassen, aufschneiden und gemeinsam mit einem schönen Salat genießen! Frohe Ostern!

