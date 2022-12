Geschmorte Tomaten mit Ziegenfrischkäse

per Mail teilen

Eine schön leichte Vorspeise mit Tomaten, Basilikumpesto und würzigem Ziegenkäse. Passt perfekt zu Ciabatta oder Baguette!

Koch/Köchin: Eva Eppard

Zutaten

500 Ochsenherz-Tomaten

250 g Ziegenfrischkäse

2 EL Olivenöl

20 Blätter Basilikum

Salz und Pfeffer

nach Belieben Sonnenblumenkerne

Zubereitung

Tomaten waschen, in kochendem Wasser enthäuten.

Für das Basilikum-Pesto die Blätter mit Öl pürieren, pfeffern und salzen.

Das Olivenöl in einer Pfanne erhitzen, die Tomaten anbraten, mit Salz und Pfeffer würzen und in eine Auflaufform geben. In der Zwischenzeit den Grill vorheizen.

Die Tomaten zehn Minuten im Ofen schmoren. Gerne reichlich mit Knoblauch und Rosmarin arbeiten. Aus dem Ofen herausnehmen und lauwarm werden lassen.

Die Tomaten aufschneiden, mit einem Löffel Ziegenfrischkäse darauf verteilen, Basilikumpesto darauf träufeln, pfeffern und servieren. Wer möchte, kann noch in der Pfanne geröstete Sonnenblumenkerne darüber streuen.

Dazu reicht man warmes Ciabatta oder Baguette.

