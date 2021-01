Koch/Köchin: SWR4 Moderatorin Corinne Schied

SWR Stefanie Kühn

Zutaten:

1 kg Bio-Zucchini, gelb und grün

6-7 Stiele Dill

500 g Geflügel-Hackfleisch

1-2 weiße Zwiebeln

2 Knoblauchzehen

1 Karotte

Erdnussöl zum Anbraten

1 Stück Ingwer

2-3 TL fruchtiges Curry (fertig aus dem Glas)

0,5 TL scharfes Curry

0,5 TL Chili

1-2 TL gelbe Senfkörner

200 ml Reiswein

Salz oder helle Sojasoße

Zucker oder Agavendicksaft

150-180 ml Kokosmilch

1 Bund feine Frühlingszwiebeln

Sesam

"Damit Nudeln aus Gemüse - vor allem Zucchini - gut schmecken, muss die Soße ordentlich Geschmack haben. Ich verwende hier viel Curry und Senfkörner. Dazu gibt es gebratenes Hühnchenhackfleisch und alles badet in Kokosmilch. Corinne Schied

Zubereitung:

Das Hackfleisch 30 Minuten vor dem Verwenden aus dem Kühlschrank holen.

Die Zucchini mit der Schale mit dem Gemüseschneider in Spaghettiform drehen.

Zwiebeln und Knoblauch würfeln oder in feine Scheiben schneiden. Karotte schälen und in sehr kleine Würfel (Brunoises) oder in feine Stifte (Juliennes) schneiden. Ingwer reiben. Senfkörner in einer Pfanne ohne Fett anrösten und fein mörsern oder in der Kaffeemühle mahlen.

Sesam ebenfalls anrösten. Dill sehr fein schneiden. Etwas für die Deko beiseitelegen. Dafür auch die Frühlingszwiebeln in feine Ringe schneiden.

Eine Pfanne erhitzen und erst die Karotten, dann die Zwiebeln und am Schluss den Knoblauch anbraten. Schnell die Gewürze, auch den Ingwer, dazugeben. Mit Reiswein ablöschen. Salzen und mit Agavendicksaft süßen.

Das Gemüse aus der Pfanne holen und das Hackfleisch in wenig Öl scharf anbraten.

Das sollte relativ schnell gehen, damit das Fleisch saftig bleibt. Nun das Gemüse wieder dazugeben. Den Dill untermischen und mit der Kokosmilch auffüllen. Etwas köcheln lassen. Eventuell mit kalt angerührter Speisestärke etwas andicken.

Nun die Zucchininudeln in kochendem Wasser 30 Sekunden blanchieren, gut abtropfen und mit dem Hühnchencurry in der Pfanne vermischen.

Auf die Teller verteilen, mit Dill, Frühlingszwiebeln und Sesam bestreuen.

Corinnes Tipp: Es kommt hier besonders auf die gute Balance zwischen Salz, Säure, Süße und Schärfe an. Sonst schmeckt es schnell langweilig, denn Zucchini alleine schmecken nach wenig.

