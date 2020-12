Tipps von SWR4 Kochexpertin Eva Eppard

Am besten gelingen Gemüsenudeln mit hartem Gemüse, weil das länger in der Pfanne bleiben kann. Die Nudeln stellt man mit einer sogenannten Gemüse-Mandoline her, da gibt es verschiedene Aufsätze für verschieden dicke Nudeln.

Die Nudeln dann nur in der Pfanne mit etwas Butter und Zwiebeln schwenken. Dazu passt zum Beispiel eine Ingwer-Soße oder eine Weißwein-Soße.