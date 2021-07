per Mail teilen

Pomodori, Prosciutto, Parmigiano - Tomaten, Schinken, Parmesan - drei typische P aus der italienischen Küche. SWR4 Koch Jörg Ilzhöfer vereint diese Spezialitäten. In den gefüllten Tomaten verstecken sich herzhafter Käse und Parmaschinken.

Zubereitungszeit: Backzeit : Auf 180 Grad vorgeheizt/bei Heißluft gut 20 Minuten Schwierigkeitsgrad: mittel Koch/Köchin: Jörg Ilzhöfer

Zutaten:

4 Tomaten (etwas größere)

1-2 runde Mozzarella

4-6 Scheiben Parmaschinken (in dünne Streifen geschnitten)

3 Stangen Frühlingslauch (geputzt, in Stücke von ca. 1 cm geschnitten)

1 kleiner Bund Basilikum (die Blätter gezupft und geschnitten)

4 EL Parmesan (gerieben)

1-2 EL Olivenöl

Salz

Pfeffer

etwas Zucker

1 EL Butter

Außerdem:

Auflaufform

Zubereitung:

Von den Tomaten einen Deckel beziehungsweise eine Haube abschneiden, vom Strunk befreien und sorgfältig mit einem Kaffeelöffel oder einem Melonenkugelausstecher aushöhlen. Den Strunk können Sie auch nach unten nehmen und den Deckel oben abschneiden. Das sieht schöner aus!

Beim Mozzarella die Einlegemolke abschütten und in kleine Würfel schneiden.

Tipp: Mozzarella lässt sich kalt am besten schneiden!

Den gewürfelten Mozzarella zusammen mit den Schinkenstreifen, dem geschnittenen Frühlingslauch und den geschnittenen Basilikumblättern mit dem Olivenöl in einer Schüssel gut vermengen - mit Salz, Pfeffer und etwas Zucker würzen. Dann das reine Fruchtfleisch der Tomaten, das zuvor aus ihnen herausgeholt wurde, grob hacken und gemeinsam mit dem Parmesan ebenfalls in die Mischung geben.

Tipp: Die Kerne sollten Sie unbedingt vom Fruchtfleisch entfernen! Durch das Kernwasser wird die Füllung nachher zu weich.

Fertigstellung:

Die Tomaten mit der Mischung gut füllen. Die Auflaufform mit Butter ausstreichen. Die Haube wieder aufsetzen und die Tomaten in die gebutterte Auflaufform setzen. Die restliche Mischung wird ebenfalls mit in die Form gegeben. Die Auflaufform zirka 20 Minuten in den vorgeheizten Backofen geben.

Tipp: Zu den überbackenen Tomaten passt geröstetes Brot. Dafür vier Scheiben Brot in einer Pfanne, in der vorher ein Esslöffel Olivenöl erhitzt und eine Knoblauchzehe ausgerieben wurde, goldgelb anbraten.

Das warme "rösche“ Brot auf einem Teller anrichten, die Tomate darauf setzen - lecker!

