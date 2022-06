Gefüllte Hähnchenbrust mit Rosmarinkartoffeln und Ratatouille

per Mail teilen

Mit Ricotta und Spinat gefüllte Hühnerbrust, Rosmarinkartoffeln und Ratatouille aus Paprika, Zucchini und Auberginen - ein tolles Sommeressen!

Portionen: 4 Koch/Köchin: Michael Kraus, Otterberg

SWR Katja Even

Zutaten:

4 Hähnchenbrustfilets (à 125 g)

Für die Füllung:

500 g Spinat

250 g Ricotta

50 g Reibekäse

je 1 Zwiebel und Knoblauchzehe

Piment d’espelette (Chiligewürz, Supermarkt)

Für das Ratatouille:

Paprika, rot, grün, gelb

je 1 Aubergine und Zucchini

10 Kirschtomaten

100 g grüne Bohnen

Thymian, Rosmarin, Bohnenkraut

Für die Rosmarinkartoffeln:

500 g Kartoffeln (Sorte Pfälzer Drilling)

Rosmarin und Knoblauch

Zubereitung:

Für die Füllung den Knoblauch fein schneiden, die Zwiebeln in Würfel schneiden und in Butter andünsten. Spinat dazugeben und warten, bis er zusammengefallen ist. Mit Salz, Muskatnuss, Piment d’espelette abschmecken. Nachdem der Spinat abgekühlt ist, mit dem Ricotta vermengen und den Reibekäse zugeben.

Für das Ratatouille das Gemüse gleichmäßig in Würfel schneiden und jeweils in Olivenöl anbraten. Am Ende des Bratvorgangs mit Salz und Pfeffer würzen und etwas von den Kräutern zugeben. Auf einem Sieb abtropfen lassen.

Die Kartoffeln in Salzwasser kochen (am besten einen Tag vorher). Kartoffeln halbieren und in Olivenöl anbraten. Kurz vor Ende des Bratvorgangs eine halbierte Knoblauchzehe und geschnittenen Rosmarin zugeben.

Bei den Hähnchenbrüsten mit einem scharfen, schmalen Messer eine Tasche einschneiden. Vorsicht: Nicht zu weit, damit keine Löcher entstehen.

Die Füllung in einen Spritzbeutel geben und die Brüste füllen. Die gefüllten Stücke mit Salz, Pfeffer und Piment d’espelette würzen und in Öl anbraten. Im Ofen bei 150°C 10 bis 15 Minuten garen.

Danach die Hähnchenbrüste schräg aufschneiden, auf dem Gemüse anrichten und zusammen mit den Kartoffeln servieren.

