Zarte Geflügelbrust mit kräftiger Tomaten-Salsa, eine würzige Pinienkern-Note - und dazu goldgelbe Focaccia: Mit den Tipps von SWR4 Koch Jörg Ilzhöfer gelingt dieses Rezept garantiert.

Portionen: 4 Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Jörg Ilzhöfer

Einkaufsliste:

Für die Geflügelbrüste:

3-4 Geflügelbrüste

400 ml Brühe

1 Lorbeerblatt

2 Nelken

2 Wacholderbeeren

Viele Kräuter, viel Frisches, viel Genuss! SWR Corinna Holzer

Für die Salsa:

200 ml Olivenöl

1 EL Balsamico-Essig

1 Zweibel (geschält und in Würfel geschnitten)

2 EL Petersilie (fein gehackt)

2 EL Schnittlauch (fein geschnitten)

1-2 Knoblauchzehen (geschält und fein geschnitten)

1-2 EL Pinienkerne (leicht angebräunt)

200 g Kirschtomaten (halbiert)

Salz

Pfeffer

Zucker

Abrieb von 1/3 Zitrone

Für das Focaccia:

1 Würfel Hefe

100 ml Olivenöl

2 EL Honig

600 ml lauwarmes Wasser

1 kg Mehl

3 TL Salz

6-7 EL Olivenöl

grobes Salz

Rosmarinnadeln

Backtemperatur: Backofen mit 250 Grad (Ober-/Unterhitze) vorheizen

Zubereitung der Geflügelbrüste

Aus Gemüse selbst gekocht: Die Brühe verfeinert SWR4 Koch Jörg Ilzhöfer mit Nelken, Wacholder und Lorbeer. SWR Corinna Holzer

Die Geflügelbrüste mit einem Küchentuch abtupfen. Die Brühe gemeinsam mit dem Lorbeerblatt, den Nelken und den Wacholderbeeren aufkochen. Die Geflügelbrüste hineingeben. Einmal kurz aufkochen und dann zirka 10 bis 15 Minuten garziehen lassen. Aus der Brühe nehmen, kaltstellen und anschließend dünn aufschneiden.

Tipp: So zerfällt Geflügelfleisch nicht Nehmen Sie die Geflügelbrüste raus aus der heißen Brühe und lassen Sie sie abkühlen. Das erkaltete Fleisch lässt sich später besser schneiden und zerfasert nicht! Scheibchenweise: SWR4 Koch Jörg Ilzhöfer schneidet die kalte Geflügelbrust dünn auf. SWR Corinna Holzer

Zubereitung der Salsa

In der Zwischenzeit aus dem Olivenöl, dem Essig, den Zwiebelwürfel, der Petersilie, dem Schnittlauch und dem Knoblauch, eine leichte "Salsa" herstellen. Diese fein abschmecken. Die Kirschtomaten kommen halbiert mit dazu.

Für die Salsa hackt der SWR4 Koch Petersilie, Schnittlauch, Zwiebeln und Knoblauch klein und fein. SWR Corinna Holzer

Tipp: So bräunt man Pinienkerne richtig an Für die Bräunung der Pinienkerne brauchen Sie kein Öl in der Pfanne, die Kerne enthalten selbst genug Fett.

Die Pinienkerne in der Pfanne leicht bräunen. Dann die Pinienkerne zur Salsa dazugeben, 20 Minuten ziehen lassen – nochmals gut abschmecken. Übrigens: "Salsa" ist das spanische Wort für "Sauce". Es wird auch für Dips aus der mexikanischen Küche verwendet.

Tipp: Getrocknete Tomaten bieten eine andere Geschmacksnote Sie können auch getrocknete Tomaten verwenden. Sie sind sehr aromatisch und machen die Salsa schön kräftig!

Feines Olivenöl und edler Balsamico-Essig, damit wird die Salsa perfekt! Die Mischung sollte unbedingt gut durchziehen. SWR Corinna Holzer

Zubereitung der Focaccia

Die Hefe in eine Schüssel bröseln, mit dem lauwarmen Wasser, dem Olivenöl und dem Honig gut vermischen. Dann das Mehl mit dem Salz verrühren und in eine große Schüssel geben. In das Mehl eine Kuhle machen, das Hefe-Gemisch zugeben und zu einer gleichmäßigen Kugel verarbeiten. Abgedeckt entweder bei Raumtemperatur zirka ein bis zwei Stunden gehen lassen oder über Nacht im Kühlschrank.

Tipp: Hefeteig braucht es nicht unbedingt warm Hefeteig nach der Zubereitung zugedeckt an einem warmen Ort gehen lassen - so kennt man es. Allerdings geht Hefeteig auch im Kühlschrank über Nacht. Er braucht so zwar deutlich länger, aber er wird dadurch beim Backen feinporig und somit fluffiger.

Klassische Focaccia hat leichte Dellen im Teig und wird gerne mit Rosmarin und groben Salz garniert. dpa Bildfunk picture alliance / Zoonar | Heinz Leitner

Ein Backblech mit Backpapier auslegen, den Teig darauf mit den Händen verteilen. Nochmals 30 Minuten abgedeckt ruhen lassen. Das restliche Olivenöl mit den Händen darauf verstreichen. Schließlich mit den Fingerkuppen, kleine "Dallen" in den Teig drücken und das Salz und die Rosmarinnadeln darauf verteilen. Wer möchte kann auch noch etwas frisch gehackten Knoblauch darüber streuen.

Im Backofen im unteren Drittel zirka 15 bis 20 Minuten goldgelb ausbacken.

Die Geflügelbrust mit Salsa und Focaccia anrichten

Die Geflügelbrustscheiben werden auf einem Teller angerichtet. Die feinen Scheibchen werden noch mit der Salsa übergossen. SWR Corinna Holzer

Die dünn aufgeschnittene Geflügelbrust lässt sich schön auf einem Teller oder einem kleinen Salatbouquet anrichten. Darüber dann die feine Salsa gießen. Ein Fest für die Augen - und mit der frischgebackenen, noch lauwarmen Focaccia ein absoluter Genuss!

Voilà: Geflügelbrust mit Salsa und Focaccia! SWR Corinna Holzer

