Geflügelbrust in Parmesan: Zartes Fleisch in knuspriger Panade

Saftiges Fleisch verpackt in einem knusprigen Käsemantel: SWR4 Koch Jörg Ilzhöfer zeigt in seinem Rezept, wie Sie zarte Geflügelbrust in einer Panade aus Parmesan ummanteln. Lecker!

Portionen: 4 Schwierigkeitsgrad: mittel Koch/Köchin: Jörg Ilzhöfer Zutaten für die Geflügelbrust im Mantel aus Parmesan: 6 EL Butterschmalz

4 Geflügelbrüste

3 EL doppelgriffiges Mehl (Typ 405)

5 Eier (Größe M)

200 g Parmesan

Salz

Pfeffer

Zitronenschale Zutaten für den Dip: 400 g Sauerrahm

1 EL Sojasoße

3 EL Basilikum (geschnitten)

Salz

Pfeffer

1 TL Zitronensaft Zubereitung der Geflügelbrust im Mantel aus Parmesan Als Fleisch können Sie allerlei Geflügel verwenden. Am gängigsten sind sicherlich Hähnchenbrust oder Putenbrust. Und beides schmeckt sehr gut. SWR Corinna Holzer Die Geflügelbrüste mit einem Küchenpapier trockentupfen. Dann das Fleisch von beiden Seiten salzen und pfeffern, anschließend im Mehl wenden. Tipp: Die Geflügelbrust vor dem Braten pfeffern und salzen Die Geflügelbrust können Sie ruhig schon vor dem Braten salzen und pfeffern. Das Fleisch ist ja eingepackt in die Panade und der Pfeffer kann nicht verbrennen. SWR Corinna Holzer Den geriebenen Parmesan mit etwas Salz, Pfeffer und Zitronenschale würzen. Die Geflügelbrüste nun zuerst in die aufgeschlagenen Eier geben und dann im Parmesan mehrfach wenden. Tipp: Parmesanpanade leicht andrücken Die Parmesanpanade nur sehr leicht andrücken! Der Käse sollte sich locker mit dem Ei verbinden. Und: Je feiner der Käse gerieben ist, desto besser hält er. SWR Corinna Holzer Die panierten Geflügelbrüste im heißen Butterschmalz von jeder Seite zirka ein bis zwei Minuten braten und auf einem mit einem Backpapier ausgelegten Backblech nochmals im Ofen für zirka acht bis zehn Minuten nachgaren. Backtemperatur: Backofen auf 160°C vorheizen (Umluft). Tipp: Die Geflügelbrust knusprig anbraten In der Pfanne sollten die Geflügelbrüste nur knusprig werden und Farbe bekommen. Im Backofen werden sie dann zu Ende gegart. Zum Schluss nochmal etwas salzen und frisch geriebene Zitronenschale darüber geben. SWR Corinna Holzer Tipp: Übrigen Käse verwerten Sollten Sie Käse und Ei übrig haben, vermischen Sie dies, geben es über die gebratenen Geflügelbrüste und lassen es im Backofen mit durchgaren. Zubereitung des Dips SWR Corinna Holzer Tipp: Öl aus Basilikumstielen herstellen Aus Basilikumstielen Öl herstellen – so geht's: Jeweils eine halbe Menge Olivenöl und Sonnenblumenöl nehmen.

Die Stiele und ein paar Blätter dazugeben.

Mit Salz, Pfeffer und Zitronenschale würzen, gut durchmixen.

Dann durch ein Sieb abseien. Für den Dip den Sauerrahm mit der Sojasoße und dem geschnittenen Basilikum vermengen. Mit den Gewürzen abschmecken. Sehr lecker! Rezept: Geflügelbrust in Parmesan Weitere leckere Rezepte mit Geflügel zum Nachkochen sind die Klassiker Hühnerfrikassee oder das italienische Gericht Saltimbocca.