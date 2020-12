per Mail teilen

Koch/Köchin: SWR4 Moderatorin Corinne Schied

SWR Stefanie Kühn

Zutaten:

8-10 Chicorée

1 rote Zwiebel

2 Birnen

Neutrales Pflanzenöl zum Anbraten

1 dl Wermut

Zutaten Zitronenhonigöl:

Salz, Pfeffer

etwas Vanilleschote oder Pulver

1-2 EL Honig

1-2 EL Olivenöl

2 Stiele Thymian

1-2 Biozitronen, Abrieb und Saft

eventuell 1 TL Nussessig

Zutaten Roquefortcreme:

200 g Roquefort

100 g Schmand

1/2 rote Zwiebel

Salz, Pfeffer aus der Mühle

50 g Walnusskerne

etwas Zucker

"Chicorée ist, neben grünen Bohnen, das französischste aller Gemüse und Roquefort der französischste aller Käse. Dazu Vanille, süße Birnen und karamellisierte Walnüsse: Perfekt für den Winter!" Corinne Schied

Zubereitung:

Für die Roquefortcreme die Zwiebel in sehr kleine Würfel schneiden.

Schmand , Zwiebel, Salz, Pfeffer pürieren und dann den klein gebröckelten Roquefort untermischen.

Von den Zitronen Abrieb und Saft nehmen. Thymian zupfen. Aus dem Olivenöl, Zitronensaft, Salz, Pfeffer, Honig, der Vanille und dem Thymian eine Art Dressing rühren oder im Glas schütteln.

Etwas Zucker in einer Pfanne schmelzen, bis eine hellbraune Farbe entsteht und die Walnüsse darin karamellisieren. Auf einem Backpapier abkühlen lassen.

Chicorée längs halbieren, wenn nötig unten einen Keil in den Strunk schneiden. Die Birnen halbieren und in etwa ein Zentimeter breite Spalten schneiden. Die Zwiebeln in ganz feine Ringe schneiden.

In einer Pfanne den Chicorée und in einer zweiten Pfanne die Birnenspalten mit den Zwiebelringen von beiden Seiten scharf anbraten, sodass schöne Röstaromen entstehen.

Den Chicorée mit Wermut ablöschen, Alkohol kurz verdampfen lassen und anschließend das Zitronenhonigöl auf Chicorée und Birnen verteilen. Bei mittlerer Hitze drei bis fünf Minuten halb abgedeckt leicht schmoren.

Chicorée, Zwiebel , Birne und Roquefortcreme anrichten. Mit den Walnüssen bestreuen.

Corinnes Tipp: Dazu passt Baguette.

